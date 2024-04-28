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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та київська Оболонь.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег у Києві.

Юрій Коваль, після поразки від донецького Шахтаря (1:2), використав із перших хвилин Турбаєвського в рамці воріт, тоді як Джордан та Батагов повернуться до центру захисту, а Герреро гратиме на вістрі атаки.

Валерій Іващенко, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (1:1), залучив до стартового складу Карася в центрі оборони.

Зоря: Турбаєвський — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич, Хахльов — Кирюханцев, Яцик, Антюх — Герреро.

Запасні: Набит, Мишньов, Дришлюк, Жуніньйо, Слесар, Боль, Горбач, Мічін, Волошин, Косівський.



Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мороз, Грисьо — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Кичак, Рибка, Прокопенко, Нагієв, Вовкун, Мединський, Косовський, Груша, Запорожець, Суханов, Вишневський, Лях.Гра Зоря — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/92865.html