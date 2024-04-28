Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та Олександрія.

Ковалівський Колос та Олександрія зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги.

Ярослав Вишняк, після перемоги над полтавською Ворсклою (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі поразки від черкаського ЛНЗ (1:2), залучив до стартового складу Логінова до центру оборони, тоді як ліворуч в атаці гратиме Костишин.

Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Ємець — Мілько — Ільїн, Демченко, Оріховський, Топалов — Безбородько.

Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Цуріков, Велетень, Салабай, Рангел, Паулаускас.



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Костишин.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Кулаковський, Білошевський, Скорко, Джевані, Беззера, Смирний, Шостак, Погорілий.



Гра Колос — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.