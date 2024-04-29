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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.

У рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо на виїзді обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Владислав Кабаєв, на рахунку якого один із забитих м’ячів, прокоментував виступ власної команди.

"Нам удалось домогтись того, чого ми хотіли — завоювати три очки. Ви самі бачили, як складалася гра — програвали за її ходом, але проявили характер. У другому таймі увімкнули швидкість, удавалось багато чого, тому зараз лише позитивні емоції. Але зараз доїдемо на автобусі додому, і від завтра вже треба готуватися до наступної гри.

Не знаю, з чим це пов’язано, але в другому таймі ми були інакшими. Якщо говорити особисто про себе, то спав погано, розумів, як часто сюди "прилітає", тому вночі певний час просидів у коридорі, коли на Дніпро летіли ракети. Плюс на стадіоні ще сонечко пригріло, можливо для когось це здаватиметься дивним, але такі дрібниці теж грають свою роль.

Пропустили, почало "підтискати" морально, але спочатку Олександр Володимирович у роздягальні, а потім Ярмоленко в енергетичному колі знайшли важливі та правильні слова, і вийшли на другий тайм з іншим настроєм.

Особисто я почувався по-спортивному злим. Розуміли, що нам потрібна лише перемога, навіть нічия рівносильна поразці була. Тож, справді, вийшла інша команда, і навіть усередині були інші емоції.

Але треба віддати належне — у Дніпра-1 дуже хороша команда. Бачив, що вони втрачали очки в попередніх матчах, але за підбором гравців у них дуже хороший колектив. І на одній нозі їх не обіграєш. У принципі, як і інші команди — зараз усі вміють грати у футбол. Приємно, що всі чекають від нас лише перемог, і ми самі цього хочемо, але бувають такі труднощі.

Думаю, моє бачення щодо вилучення Тимчика та епізоду з пенальті зараз нецікаве нікому. Давайте, коли закінчимо чемпіонат, тоді, можливо, я висловлюсь. Як на мене, арбітр трохи втратив контроль над грою. Не поставив пенальті, Тимчик завівся — і відразу червона. Він же мав розуміти, що це емоції, не більше. Також за розмови комусь давав картки, комусь не давав.

Так буває. Ти тиснеш-тиснеш, досягаєш свого, і трохи заспокоюєшся. Це на психологічному рівні. Ти вже не думаєш, як забити, а навпаки — як зберегти результат, сідаєш в оборону, тому й виникають такі моменти, як наприкінці матчу із сейвами Бущана.

Ми й без цієї перемоги були налаштовані максимально на боротьбу за чемпіонство. Під керівництвом Олександра Шовковського в нас 15 матчів, в яких здобули 13 перемог та двічі зіграли внічию. Тож ми на правильному шляху. У нас усі думки лише про боротьбу за чемпіонство.

Так, утратили багато очок до цього, але ще є гра з Шахтарем, плюс у "гірників" попереду непрості матчі — із тим самим Дніпром-1, Чорноморцем, Поліссям. Тож продовжуємо вірити в себе, сподіваюся, у підсумку це допоможе нам досягти бажаного", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.