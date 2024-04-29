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Форвард Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Київське Динамо в гостьовому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Ванат, на рахунку якого вирішальний забитий м’яч, прокоментував виступ власної команди.

"Виграли дуже важливу гру для нас. У перерві Ярмоленко сказав таку промову, що ми просто не могли не виграти.

Так, команда завелась, забили швидко, створювали моменти, і в підсумку виграли.

Усій нашій команді здалось, що в епізоді з вилученням Тимчика спочатку був фол суперників у штрафному. Арбітр сказав, що коли вийде м’яч, він подивиться цей момент. Тимчик вибив м’яч в аут, але рефері сказав продовжувати гру. Не знаю… Не буду коментувати суддівство.

У Дніпра-1 хороша команда, хороший підбір виконавців, тому наші матчі завжди видаються напруженими. Я дуже задоволений, що ми перемогли сьогодні.

Мене не переводили на фланг після перерви, а я просто грав справа, коли ми оборонялись. А так — ми грали в два нападники. Звичайно, комфортніше грати центральним нападником.

Я би не сказав, що Дніпро-1 грав із трьома захисниками, бо Адамюк більше діяв справа. У першому таймі ми частіше проводили атаки через наш лівий фланг, тому мало що вдавалось.

У будь-якому випадку, маємо лише перемагати. Я дуже чекаю гри Шахтаря саме в Дніпрі, хочеться подивитись цей матч. Сподіваюсь, що він також відбудеться в Дніпрі.

А як інакше, коли деякі команди переносять матчі зі своїх міст, хоча мають грати вдома? А грають там, де комфортно іншій команді.

Нічні обстріли? Я нічого не застав. У нас був тривалий переїзд, тому я міцно спав, а коли зранку були чи то прильоти, чи то працювало ППО, я їхав у ліфті", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.