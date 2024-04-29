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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.

У рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо в гостьовому матчі обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко прокоментував виступ власної команди.

"Важка гра була. Спочатку поступались. Ці павзи теж збивають ритм гри. Але ми знаємо, через що ці павзи — через наших ворогів, русні. Але ми продовжуємо жити, грати. Дякуємо нашим захисникам за змогу грати у футбол. Ця перемога для всіх уболівальників Динамо.

Це дуже важливо, коли ми швидко зрівнюємо рахунок. Одразу отримуємо плюс в моральному плані, а суперник відповідно — мінус. Далі намагаємось дотиснути. Так сьогодні й вийшло. Із червоною карткою та непризначеним пенальті. Але ми перемогли, ми сьогодні були сильніші.

Звісно, там був фол, адже я ж відчуваю, коли мене тримають за футболку з самого початку руху. Так, далі я послизнувся, але мене тримали, тож я не міг наблизитись до м’яча. Звичайно, після такого слідував емоційний зрив, і як наслідок червона Тимчика. Але в меншості ми дотиснули суперника та здобули важливу перемогу для Динамо.

Не можна назвати гру Дніпра-1 на останніх хвилинах антифутболом. Це — тактика на матч, ігрова схема. Так, вони грали агресивно, але ми теж в другому таймі не поступались. Вважаю, матч вийшов видовищним та цікавим для вболівальників.

Дніпро-1 такий незручний для Динамо, бо це сильна команда. Кожна гра важлива і складна, адже кожен суперник готується по-особливому до матчу з Динамо. Усі ми розуміємо, що Динамо та Шахтар — це хороші подразники для всіх команд, вони готуються як на останній матч.

Гол наприкінці гри? Шепелєв мені віддав, я протягнув м’яч, хотів одразу віддавати направо на Волошина, але протягнув далі і побачив вільну зону, де був Супряга. Віддав пас Владу, він дуже добре віддав на Ваната — і все, вирішили момент. Можна сказати, це майстерність Ваната — на останній хвилині так холоднокровно реалізувати момент. Ми здобули важливу перемогу всією командою сьогодні.

Емоційне святкування? Так буває, коли все з середини віддаєш. Забити у меншості та здобути цю перемогу було дуже важливо", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.