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Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Київське Динамо в гостьовому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло дніпровський Дніпро-1.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"Я би не сказав, що перший тайм був слабшим у нашому виконанні. Просто особливо моментів не було та пропустили гол. У перерві скоригували наші дії, врахували помилки, і набагато краще все давалося.

Розмова в перерві? Та в принципі абсолютно нормальне спілкування було. Просто як в атаці, так і в обороні ми дещо неправильно займали позиції. Нам підказали, як потрібно діяти, і вже стало виходити.

Виступ Кабаєва? Я не експерт. Я дивлюся на свою гру та гру команди, а індивідуально когось оцінювати не можу.

Фізично, у принципі, уже почуваюсь набагато краще. Але все одно пропустив дуже багато. Такого в моїй кар’єрі ще не було, щоб по ходу чемпіонату я настільки надовго, більше півтора місяця, вибував із гри. Тому важко в першу чергу в ігровому плані зараз.

На останніх хвилинах завжди забивати дуже емоційно й набагато гучніше святкування в роздягальні після пізніх голів, завдяки яким ще й виривається перемога. Тому ці емоції були спонтанними. Цілу гру ми, можна сказати, терпіли, дочекалися цього моменту та забили", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.