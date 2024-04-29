Півзахисник Динамо прокоментував перемогу над Дніпром-1.
Віталій Буяльський, фото ФК Динамо Київ
29 квітня 2024, 10:20
Київське Динамо в гостьовому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграло дніпровський Дніпро-1.
Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник та капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.
"Я би не сказав, що перший тайм був слабшим у нашому виконанні. Просто особливо моментів не було та пропустили гол. У перерві скоригували наші дії, врахували помилки, і набагато краще все давалося.
Розмова в перерві? Та в принципі абсолютно нормальне спілкування було. Просто як в атаці, так і в обороні ми дещо неправильно займали позиції. Нам підказали, як потрібно діяти, і вже стало виходити.
Виступ Кабаєва? Я не експерт. Я дивлюся на свою гру та гру команди, а індивідуально когось оцінювати не можу.
Фізично, у принципі, уже почуваюсь набагато краще. Але все одно пропустив дуже багато. Такого в моїй кар’єрі ще не було, щоб по ходу чемпіонату я настільки надовго, більше півтора місяця, вибував із гри. Тому важко в першу чергу в ігровому плані зараз.
На останніх хвилинах завжди забивати дуже емоційно й набагато гучніше святкування в роздягальні після пізніх голів, завдяки яким ще й виривається перемога. Тому ці емоції були спонтанними. Цілу гру ми, можна сказати, терпіли, дочекалися цього моменту та забили", — заявив український виконавець.
Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти рівненського Вересу.