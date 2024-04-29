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Керманич Дніпра-1 прокоментував поразку від Динамо Київ.

Дніпровський Дніпро-1 у домашньому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер СК Юрій Максимов прокоментував виступ власної команди.

"Причину поразки бачу тільки в тренері, адже тренер відповідає за результат. Тож, це питання до мене.

Динамо — це завжди подразник для будь-якої команди. Хлопці вийшли і грали за себе, за місто. Вони можуть грати у футбол — це всім відомо. Ми на кожну гру налаштовуємося, але бувають такі матчі, коли граємо погано, бувають, коли граємо гарно. Є деякі питання, але прямо зараз вони не вирішаться.

Я вже казав на цю тему. У нас зимою був трансферний бан, пішли п’ятеро гравців, а потім ще й Василь Кравець. Ми взяли Очеретька — дуже гарний хлопець і футболіст, він нам дуже допомагає, але має бути ротація. Йде тренувальний процес, треба тримати хлопців у тонусі.

Є питання, але повторюся: тренер відповідає за результат, тож я буду за нього відповідати. Дякую хлопцям за гру, за ставлення до своєї праці.

Епізод із голом Кабаєва? У нас є арбітри, які за це відповідають. Є ще VAR, де можна подивитися. Гол був — значить, був.

Усі наші гравці прагнуть до перемоги. Рахунок був нічийним, але ми пішли вперед. Кожен футболіст, і кожна команда завжди хочуть перемагати", — заявив український фахівець.

Наступний матч дніпровський Дніпро-1 проведе вдома проти криворізького Кривбасу.