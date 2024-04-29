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Захисник Дніпра-1 прокоментував поразку від Динамо Київ.

У домашньому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 поступився київському Динамо.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник СК Едуард Сарапій прокоментував виступ власної команди.

"Не думаю, що це якесь у нас прокляття. Радше якась утрата концентрації. Не повинні ми так грати. Так, гра видалася дуже складною для команди, але ми не маємо втрачати очки, які нам вкрай потрібні. Дуже прикро через такий результат.

Чому так сталось? На це питання вам ніхто не відповість, тому що на нього відповіді просто немає. Я вважаю, що треба самостійно правильно налаштовуватись на гру, наприкінці вичавлювати максимум своїх резервних сил, бо ніхто не може змусити тебе це зробити, тільки ти сам.

Треба розуміти, що зараз нелегкі для команди часи, що воно усе накопичується й впливає на гравців.

Це — Динамо, проти нього завжди хочеться грати. Усі хочуть перемагати таких супротивників, як Динамо чи Шахтар, тому тут ніяка додаткова мотивація не потрібна, сам опонент нас мотивує.

Ми трохи змінили тактику, грали більш закрито, у п'ять захисників. Ми готувалися під гру, знали їхні сильні сторони, тому ми закрили ці зони, де відбувалися прориви. Саме тому нам було набагато легше зривати їхні атаки.

Червона картка? Я думаю, що це було цілком заслужене покарання для Тимчика. Динамівці апелювали, що картка була недоречною, але я не згоден. Суддя розібрався в цьому моменті дуже добре.

У день гри нас розбудили вибухи, але це — наші реалії. Добре, що ми маємо змогу грати в Дніпрі. Краще так, аніж знову грати в умовному Ужгороді", — заявив український виконавець.

Наступний матч дніпровський Дніпро-1 проведе вдома проти криворізького Кривбасу.