Україна

Керманичу Дніпра-1 підкорився статистичний рубіж.

Дніпровський Дніпро-1 у домашньому матчі в рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги поступився київському Динамо.

Дніпро-1 — Динамо Київ 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Як зазначає прес-служба СК, для головного тренера їхнього клубу, Юрія Максимова, для зустріч стала 200 в якості керманича клубів "елітного" дивізіону.

Лише 22 гри (11 перемог, 7 нічиїх, 4 поразки) з цього переліку 55-річний фахівець провів на чолі дніпрян, тоді як київську Оболонь він виводив на поле в 16 іграх УПЛ, криворізький Кривбас — у 74, донецький Металург — у 28, а полтавську Ворсклу — 60 разів.

Загалом команди на чолі з Максимовим перемагали в національній першості 77 разів, 52 матчі грали внічию та зазнавали 71 поразки. Різниця голів за цей час — 240:246.

Наступний матч дніпровський Дніпро-1 проведе вдома проти криворізького Кривбасу.