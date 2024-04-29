Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 26-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та полтавська Ворскла.

Житомирське Полісся та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в рамках двадцять шостого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Житомирі.

Сергій Шищенко, після поразки від київського Динамо (0:3), залучив до стартового складу Смоляков та Шабанова в лінії оборони, тоді як Таллес Коста гратиме в опорній зоні, а Фортюне розташується на вістрі атаки.

Сергій Долганський, після поразки від ковалівського Колосу (0:2), використав із перших хвилин Крупського та Бацулу на флангах оборони, тоді як Степанюк повернеться на вістря атаки.

Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Фортюне.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Танковський, Ндукве, Петряк, Кравченко, Чечер, Раско, Іванов.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Хрипчук, Бацула — Павлюк, Сіссоко — Кане, Челядін, Мякушко — Степанюк.