Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 5 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 1 травня, відбудеться перенесений матч п’ятого туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та рівненський Верес.

Матч пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Максим Козиряцький, а за систему VAR відповідатиме Віктор Копієвський.

Онлайн-трансляція:

Після 25 ігор Динамо набрало 57 очок і посідає друге місце в УПЛ, тоді як у Вересу 20 балів та 14 рядок відповідно.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Динамо Київ — Верес.