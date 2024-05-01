Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та донецький Шахтар.
Марлон Гомес, фото ФК Шахтар Донецьк
01 травня 2024, 11:59
Одеський Чорноморець та донецький Шахтар зіграють поміж собою перенесений матч дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.
Роман Григорчук, після поразки від закарпатського Миная (0:2), залучив до стартового складу Васильєва в центрі оборони, тоді яка Авагімян долучиться до центрального трикутника, а Бойчук зіграє в атаці.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0), використав із перших хвилин Азарові ліворуч у захисті, тоді як Криськів гратиме в опорній зоні, а Марлон розташується в центрі поля.
Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Єрмаков — Авагімян, Шпорн, Брагару — Бадібанга, Бойчук, Штогрін.
Запасні: Вічний, Білик, Ієде, Зе, Арсич, Альваренга, Голуб, Огіря, Присяжнюк, Кузик, Гучек.
Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон, Ракіцький.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан.
Гра Чорноморець — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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