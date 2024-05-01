Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та донецький Шахтар.

Одеський Чорноморець та донецький Шахтар зіграють поміж собою перенесений матч дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.

Роман Григорчук, після поразки від закарпатського Миная (0:2), залучив до стартового складу Васильєва в центрі оборони, тоді яка Авагімян долучиться до центрального трикутника, а Бойчук зіграє в атаці.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0), використав із перших хвилин Азарові ліворуч у захисті, тоді як Криськів гратиме в опорній зоні, а Марлон розташується в центрі поля.

Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Єрмаков — Авагімян, Шпорн, Брагару — Бадібанга, Бойчук, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Ієде, Зе, Арсич, Альваренга, Голуб, Огіря, Присяжнюк, Кузик, Гучек.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан.