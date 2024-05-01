Одеський Чорноморець та донецький Шахтар зіграють поміж собою перенесений матч дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий берег.

Роман Григорчук, після поразки від закарпатського Миная (0:2), залучив до стартового складу Васильєва в центрі оборони, тоді яка Авагімян долучиться до центрального трикутника, а Бойчук зіграє в атаці.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:0), використав із перших хвилин Азарові ліворуч у захисті, тоді як Криськів гратиме в опорній зоні, а Марлон розташується в центрі поля.

Чорноморець: Варакута — Путря, Васильєв, Салюк, Єрмаков — Авагімян, Шпорн, Брагару — Бадібанга, Бойчук, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Ієде, Зе, Арсич, Альваренга, Голуб, Огіря, Присяжнюк, Кузик, Гучек.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон, Ракіцький.

Гра Чорноморець — Шахтар почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.