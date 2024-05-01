Україна

Команда Романа Григорчука змогла відповісти тільки одним голом із власного боку.

Черговий тиждень української Прем’єр-ліги знову змушує нас гортати календар національної першості в пошуках прогалин, які залишили за собою вимушені перенесення матчів команд із певних причин. Наприкінці жовтня минулого туру для донецького Шахтаря було все очевидно — команда в перехідному періоді мала грати в гостях у каталонської Барселони й брати участь у Кубку України, тож матчу дванадцятого туру проти Чорноморця в Одесі було просто ніде притулитись.

А щоб ця зустріч нарешті відбулась, потрібно було чекати понад пів року й за цей час "моряки" втратили чи не найбільший свій козир — можливість грати хоч за порожніх, але все ж таки рідних трибун. При чому команда Романа Григорчука про перенесення гри проти чинного чемпіона країни попросила сама — через ті самі логістичні проблеми, бо інакше б мала робити крюк у подорожі із закарпатського села Минай до рідної Одеси, а потім повертатись на захід до Львова. І все це з трьома поспіль поразками за плечима.

У першому таймі на полі стадіону Лівий берег перебував Марлон Гомес у складі Шахтаря й йому просто хотілось не заважати, бо решту шоу він робив самостійно. Уже на третій хвилині "зимовий" новачок "гірників" головою завершив подачу з розіграшу кутового на лівому фланзі, завдяки чому команда Пушича одразу позначила свою перевагу. Утім, не надовго.

Чорноморець мав сміливість зіграти у відкритий футбол після незначної невдачі й отримав від цього чималі дивіденди вже на 12 хвилині, коли захист суперників пропустив крізь штрафний простріл Авагімяна з лівого флангу, а Бадібанга потім пробив поміж ніг Різнику в ближньому бою. Очевидно, що Шахтар не хотів давати номінальним господарям підняти голову, тому Марлон уже в другій атаці після цього зіграв на добиванні після сейву Варакути від дальнього пострілу Судакова.

Георгію, звісно, це не запишуть до переліку асистів, бо в нас тут не МЛС з їхніми цікавими методиками. Як і не запишуть наступний гольовий момент "гірників", коли вже під завісу першого тайму Марлон знову добивав удар лідера команди, але той уже бив із штрафного та й рикошет відбувався від стійки й пішов точно в пів коло перед чужими володіннями. А який був удар у праву дев’ятку, ух! Решту ж ігрового часу в першій половині Шахтар просто домінував.

Після такого першого тайму в цьому матчі залишалось занадто мало запитань. Григорчук спробував змінити побудову власної команди заміною з появою Гучека поперерві, проте ні в плані надійності в обороні, ані в атаці Чорноморець від цього не додав. Шахтар натомість дочекався власної ротації на заключні пів години ігрового часу й ледь не влаштував розгром.

У будь-якому випадку, усе до того й ішло, коли Швед уже з першої ж спроби вразив чужі ворота, відібравши до цього м’яч у Салюка на правому фланзі атаки, ледь з’явившись на полі. А далі "гірники" просто не забивали в тих гольових моментах, які мали, а їх у команди Пушича було чимало. Один лишень Траоре міг відзначитись, щонайменше, двічі, але це був день іншого легіонера в складі гостей. Лассіна обмежився тільки асистом на Мар’яна.

Наступний матч команди проведуть на Великдень, 5 травня, на цій самій арені, але господарювати вже буде донецький Шахтар.Чорноморець —1:4Бадібанга, 12 — Марлон, 3, 16, 41, Швед, 65Варакута — Путря (Альваренга, 78), Васильєв, Салюк (Ієде, 75), Єрмаков — Авагімян (Кузик, 66), Шпорн, Брагару — Бадібанга, Бойчук (Зе, 65), Штогрін (Гучек, 46).Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів (Назарина, 81) — Зубков (Швед, 64), Марлон (Степаненко, 63), Судаков, Кевін (Егіналду, 64) — Сікан (Траоре, 64).Попередження: Васильєв, Шпорн — Бондар, Матвієнко