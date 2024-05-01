Україна

Перенесений матч ще п'ятого туру команда Олександра Шовковського залишила за собою.

Ще в першій частині сезону багато казали про те, що ось у київського Динамо є ще кілька перенесених матчів у запасі, тому "біло-сині" все ще мають найкращі шанси на те, аби очолити чемпіонські перегони. І спочатку воно було дійсно так, але потім серія невдалих виступів ще під орудою Мірчі Луческу призвела до того, що навіть останній із цих невчасно зіграних поєдинків, проти рівненського Вересу на власному полі, не міг допомогти столичному колективу вийти на чисту першу сходинку за півтора тижні перед Класичним.

Однак потребу в здобутті перемоги над "червоно-чорними" з Динамо все ще ніхто не знімав. Тим паче, що матч другого кола на полі суперників вони завершили втратою очок (1:1), яку фактично й можна було вважати причиною того, що відстань до Шахтаря складала для киян ті самі чотири очки, а не умовні два. Футболісти Олега Шандрука тим часом усе ще борються за виживання в "елітному" дивізіоні, тож для них що не суперник, то привід здобувати залікові бали.

Але цього разу Верес здивував усіх. Кількістю замін, у порівнянні з попереднім матчем, — у першу чергу. Фактично повністю оновила склад команда Шандрука, тому чого від неї чекати — не знав ніхто. Хоча, очевидно, що рівненці мали грати від глибокого захисту й шукати моменти на стандартах чи контратаках. Ані те, ані інше в них у першому таймі не виходило.

Однак при цьому ми не спостерігали за грою "в одні" ворота, як на те можна було чекати. У Динамо до перерви було всього два моменти й обидва привіз молодий голкіпер Ющищин. Ще на шостій хвилині він просто віддав м’яч до ніг Ваната з власного воротарського, проте Владислав явно на це не очікував, тому не зміг розібратись у епізоді фактично віч-на-віч.

А потім, уже наприкінці першого тайму, Кухарук привіз штрафний біля лівого кута власних володінь, і з ударом від Бражка в ближній кут Ющищин таки не впорався — відбив просто в Ярмоленка поблизу, а той одразу перевів м’яч над воротарем. Усі зусилля команди Шандрука, спрямовані на руйнування атак суперників, таким чином були нівельовані, а вже другий тайм вимагав від гостей значно більшої ініціативи в атаці.

І Верес таки міг знайти свій власний шлях до успіху. Динамо залишило позаду вільну половину поля в спробі зняти всі питання одразу й отримало випад Дахновського. Якби не Бущан, то проблеми в киян могли б бути значно більшими, аніж вийшло в підсумку. Рівняни свій момент не використали, а потім суперники їх зрештою дотиснули до чергових пропущених м’ячів. Волошин постарався з двома гольовими передачами під порожні ворота для Пономаренка та Шепелєва, які з лави для запасних і забезпечили своїй команді впевнену перемогу в матчі, у якому просто було потрібно не наварити.

На вихідних київське Динамо проведе регіональне домашнє дербі проти ковалівського Колосу, тоді як рівненський Верес прийматиме закарпатський Минай.— Верес 3:0Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелєв, 84Бущан — Караваєв, Попов, Михавко (Сирота, 46), Дубінчак — Бражко — Волошин, Ярмоленко (Шепелєв, 65), Буяльський (Царенко, 86), Кабаєв (Беніто, 86) — Ванат (Пономаренко, 75).Ющишин — Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян — Банада, Кльоц (Кучеров, 67) — Шастал (Дахновський, 46), Кухарук (Кучеренко, 68), Шарай (Шестаков, 70) — Гайдучик (Світюха, 78).Попередження: Ванат — Кучеренко