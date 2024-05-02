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Керманич Руху прокоментував підготовку команди до гри проти Олександрії.

Львівський Рух у рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграє на виїзді проти Олександрії.

Головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов за кілька днів до протистояння розповів про підготовку його команди.

"Зараз триває важливий етап сезону, коли всі команди вирішують свої турнірні завдання, тож кожен поєдинок буде по-своєму складним. Ми бачимо у кожному матчі цікаві протистояння та інтригу. У нас попереду непроста виїзна гра з Олександрією і Рух серйозно налаштовується на цей матч.

Команда аналізує кожен свій поєдинок, але гра з Олександрією в першому колі була майже пів року тому, тож за цей час багато що змінилось. Ми ретельно слідкуємо за матчами наших суперників, розбираючи їхню гру, і Олександрія не є винятком.

Та готуючись до конкретного суперника, Рух не відходить від своїх ігрових принципів та прагне демонструвати той футбол, який пропагує команда.

Так, зараз вже фінальний етап сезону, але наша робота така ж, як і в перших турах чемпіонату, і це дає результат. Попри те, що у команди є шанс потрапити в єврокубки, ми не хочемо нічого змінювати у своєму підготовчому процесі.

Рух підходить з однаковим настроєм до кожного поєдинку, адже для нас важливою є кожна гра і команда завжди націлена на максимальний результат", — заявив український фахівець.

Матч Олександрія — Рух відбудеться 4 травня, о 13:00.