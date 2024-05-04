Україна

Голкіпер Вересу прокоментував поразку від Динамо Київ.

Рівненський Верес посеред тижня поступився київському Динамо в перенесеному гостьовому матчі п’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Динамо Київ — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "червоно-чорних" Вадим Ющишин прокоментував виступ власної команди.

"Востаннє в офіційному матчі грав рік тому. Ті, хто був зі мною упродовж цього року, знають, що для мене цей період був дуже важким. І у кар'єрі, і у житті.

Усе почалося з важкої травми, потім була невизначеність щодо того, чи залишатись у клубі. Залишився, доводив, що можу грати в основі.

Звісно, важко після року без ігрової практики. Будь-якому футболісту важко в такій ситуації. Старався продемонструвати, на що здатен на даний момент.

Щодо першого пропущеного м'яча — всі мабуть могли б зіграти краще в тому епізоді. Гравці у стінці розійшлися. Та й я міг зіграти краще. Не дограли на добиванні. Тому, це командне недопрацювання.

Загалом, перший тайм у нашому виконанні був доволі непоганим, намагались грати на контратаках", — заявив український виконавець.

Наступний матч рівненський Верес проведе вдома проти закарпатського Миная.