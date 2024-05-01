Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 травня 2024 року.
Динамо Київ — Верес
01 травня 2024, 19:05
У рамках перенесеного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло розгромну перемогу над рівненським Вересом.
Команда Олександра Шовковського здобула до свого активу три очки завдяки трьом "сухим" голам, авторами яких стали Андрій Ярмоленко, Матвій Пономаренко та Володимир Шепелєв.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Шахтар у рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Динамо Київ — Верес 3:0
Голи: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелєв, 84
Динамо Київ: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко (Сирота, 46), Дубінчак — Бражко — Волошин, Ярмоленко (Шепелєв, 65), Буяльський (Царенко, 86), Кабаєв (Беніто, 86) — Ванат (Пономаренко, 75).
Верес: Ющишин — Гакман, Мельник, Вовченко, Сміян — Банада, Кльоц (Кучеров, 67) — Шастал (Дахновський, 46), Кухарук (Кучеренко, 68), Шарай (Шестаков, 70) — Гайдучик (Світюха, 78).
Попередження: Ванат — Кучеренко