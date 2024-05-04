Україна

Основний центральний захисник "вишень" повернувся перед складним виїздом.

Лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Борнмута в рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Борнмут. Напередодні

Одним із головних питань перед початком звітного протистояння для "вишень" була участь українського центрального захисника Іллі Забарного в грі.

Нагадаємо, що гравець національної збірної України вперше в сезоні пропустив матч команди Андоні Іраоли в минулому турі, коли та обіграла Брайтон (3:0).

Перед матчем Борнмут випустив перс-реліз, у якому в якості гравців, що будуть доступні для вибору на прийдешню гру, указаний як Забарний, так французький півзахисник Ромен Февр.

Матч Арсенал — Борнмут відбудеться 4 травня, о 14:30. Football.ua проведе текстову трансляцію протистояння.