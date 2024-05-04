Основний центральний захисник "вишень" повернувся перед складним виїздом.
Ілля Забарний, Getty Images
04 травня 2024, 11:34
Лондонський Арсенал зіграє домашній матч проти Борнмута в рамках тридцять шостого туру англійської Прем’єр-ліги.
Арсенал — Борнмут. Напередодні
Одним із головних питань перед початком звітного протистояння для "вишень" була участь українського центрального захисника Іллі Забарного в грі.
Нагадаємо, що гравець національної збірної України вперше в сезоні пропустив матч команди Андоні Іраоли в минулому турі, коли та обіграла Брайтон (3:0).
Перед матчем Борнмут випустив перс-реліз, у якому в якості гравців, що будуть доступні для вибору на прийдешню гру, указаний як Забарний, так французький півзахисник Ромен Февр.
Матч Арсенал — Борнмут відбудеться 4 травня, о 14:30. Football.ua проведе текстову трансляцію протистояння.