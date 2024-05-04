Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2024 року.
Олександрія — Рух, Getty Images
04 травня 2024, 15:59
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія зіграла у результативну нічию з львівським Рухом.
На дубль Миколи Михайленка своїми голами відповіли Євгеній Пастух та Богдан Слюбик, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Рух у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Олександрія — Рух 2:2
Голи: Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82
Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний (Сігеєв, 12, Погорілий, 83) — Калітвінцев, Ковалець, Костишин (Безерра, 73).
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес (Притула, 90+1), Підгурський, Пастух — Квасниця (Плюман, 76), Карабін (Теслюк, 85), Федор.
Попередження: Калітвінцев, Калюжний — Дідик, Слюбик, Роман
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