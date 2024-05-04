Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 травня 2024 року.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги Олександрія зіграла у результативну нічию з львівським Рухом.

На дубль Миколи Михайленка своїми голами відповіли Євгеній Пастух та Богдан Слюбик, тому фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Рух у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Олександрія — Рух 2:2

Голи: Михайленко, 4, 80 — Пастух, 26, Слюбик, 82



Олександрія: Шевченко — Скорко, Копина, Кравченко, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Смирний (Сігеєв, 12, Погорілий, 83) — Калітвінцев, Ковалець, Костишин (Безерра, 73).



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес (Притула, 90+1), Підгурський, Пастух — Квасниця (Плюман, 76), Карабін (Теслюк, 85), Федор.



Попередження: Калітвінцев, Калюжний — Дідик, Слюбик, Роман

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС У СОЦМЕРЕЖАХ FOOTBALL.UA!



ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ✉️ | ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ▶️ | ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 📸 | ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ📘