Україна

Захисник Динамо Київ розповів про підготовку до гри проти Колосу.

Київське Динамо в двадцять сьомому турі української Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти ковалівського Колосу.

Напередодні гри захисник "біло-синіх" Максим Дячук розповів про стан команди.

"Моя найулюбленіша частина тренування — це футбол, оскільки отримуєш позитивні емоції.

Що ж до матчу проти Колосу, то я вважаю, що в них хороша команда, хороший підбір гравців. Але ми налаштовуємося на хорошу гру та позитивний результат.

Ми напрацьовуємо різні схеми на тренуваннях, готуємось до кожного суперника, розбираємо їхню гру на теоретичних заняттях. Звичайно, редути оборони проходити важко, але розбираємо це й будемо старатися виконувати завдання, які дають тренери, на полі.

Ротація стартового складу? Це залежить від тренера. Це — питання конкуренції, без неї в футболі нікуди. Усі готові до цього. На тренуваннях показуємо, хто на що здатен, а тренер обирає склад на гру.

Мені здається, що зараз стало трохи важче грати через спеку, адже зміна клімату завжди впливає на організм. Але поступово будемо звикати до цієї спеки й надалі вже краще почуватимемося на полі.

Динамо Київ — це великий клуб із славетною історією. Звичайно, тут є серйозна конкуренція, і за кожне місце потрібно боротися. Гравець, який тут виступає, повинен на кожному тренуванні та в кожній грі повинен доводити, що він гідний бути у стартовому складі та загалом в обоймі команди.

Наш прогрес за ходом сезону? Чесно, не знаю, що й сказати. Лише можу відзначити, що тут набагато більший тиск порівняно з тим періодом, коли я виступав в оренді в Олександрії. Тут постійно від тебе щось вимагають. Спочатку це важко дається, але поступово адаптуєшся до цього та стаєш лише кращим.

Наше головне завдання на сезон ніхто не відміняв. У нас є єдина мета — перемога в чемпіонаті, і ми будемо йти до неї. А найголовніша перемога буде для нас на фронті, звичайно.

Спочатку, коли тільки-но прийшов до Динамо, то читав усе, що пишуть уболівальники, та дуже засмучувався через це. Зараз же я розумію, що мені це не потрібно, адже критикувати можуть мене лише партнери та тренери, які бачать мою гру.

Шовковський? Кожен тренер особливий по-своєму. У нього є свої підказки, якісь секрети, які відрізняють його від інших. Звичайно, є й особисті розмови, коли він підходить, вказує на помилки або, навпаки, говорить, що ось це добре й щоб продовжував так робити й надалі", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Колос відбудеться 5 травня, о 15:30.