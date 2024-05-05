Україна

Дивіться онлайн-трансляцію матчу 27 туру української Прем'єр-ліги.

Сьогодні, 5 травня, відбудеться матч двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють київське Динамо та ковалівський Колос.

Матч пройде на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Денис Шурман, а за систему VAR відповідатиме Роман Блавацький.

Онлайн-трансляція:

Після 26 ігор Динамо набрало 60 очок і посідає друге місце в УПЛ, тоді як у Колосу 29 балів та дев’ятий рядок відповідно.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу Динамо Київ — Колос.