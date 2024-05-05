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Керманич Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

Львівський Рух напередодні в рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию на полі Олександрії.

Олександрія — Рух 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Знову, на жаль, Рух провів два різних тайми. Команда не виконала стартову установку і не зіграла так, як ми планували.

У другому таймі в нас вже була повна перевага й Олександрія не мала моментів крім епізоду, коли забила другий гол. У Руху було достатньо нагод і команда добре провела другу половину матчу.

Слід далі працювати над психологією, адже дається взнаки вік хлопців: коли в них щось не виходить на полі, то вони починають хвилюватись і помилятись. Нашим гравцям слід отримати більше досвіду, аби впевненіше діяти у будь-яких ситуаціях.

Незадоволений тим, що футболісти так грали в першому таймі, адже потрібно тримати удар навіть якщо гра тобі не вдається. Було дуже багато помилок, зокрема й у гравців, які мало помилялись протягом сезону. Ми звернемо на цю увагу і постараємось їх виправити.

Водночас я вдячний гравцям за те, що в другому таймі хлопці повернулися у гру. Рух мав хороші моменти, але в одних епізодах футболісти неправильно розпоряджались м’ячем, а в деяких моментах якісно зіграв голкіпер Олександрії", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у київської Оболоні.