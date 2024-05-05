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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Олександрії.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги напередодні львівський Рух зіграв унічию на полі Олександрії.

Олександрія — Рух 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні було багато боротьби та рівна гра двох команд. І Рух, і Олександрія у різні періоди матчу якісно виходили з оборони в атаку, тож нічия — закономірний результат цього поєдинку.

На жаль, укотре команда невдало провела перший тайм і це помітно неозброєним оком. Мабуть, не вистачило концентрації. Треба краще включатись у гру та агресивно діяти на полі вже з перших хвилин.

Рух останнім часом почав багато пропускати в дебюті матчу і потрібно виправляти цю ситуацію.

У епізоді з пропущеними голами були втрати м’ячів, відсутність концентрації у захисті, це зовсім необов’язкові м’ячі. Після першого пропущеного голу ми вирівняли гру, зрівняли рахунок, а в другому таймі взагалі перехопили ініціативу, але не змогли повести у рахунку.

Думаю, якби другий гол забив першим Рух, а не Олександрія, то ми б довели справу до перемоги. Команда дуже цього хотіла, гра у другій половині матчу нам вдавалась, у нас були моменти.

Але знову повторюсь, що, якщо брати до уваги нашу гру впродовж усього матчу, то нічия є справедливим результатом", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у київської Оболоні.