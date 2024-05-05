Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та луганська Зоря.

Житомирське Полісся та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Житомирі.

Сергій Шищенко, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Петряка на правому фланзі атаки.

Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Сапутіна в рамці воріт, тоді як Мишньов та Дришлюк складатимуть опорну зону, а Жуніньйо гратиме ліворуч в атаці.

Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко — Петряк, Мустафаєв, Назаренко — Фортюне.

Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравець, Крамар, Чечер, Раско, Луїфер.



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Антюх, Яцик, Жуніньйо — Герреро.