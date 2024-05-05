Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та луганська Зоря.
Іван Петряк, фото ФК Полісся Житомир
05 травня 2024, 12:27
Житомирське Полісся та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Житомирі.
Сергій Шищенко, після перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), залучив до стартового складу Петряка на правому фланзі атаки.
Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти київської Оболоні (0:0), використав із перших хвилин Сапутіна в рамці воріт, тоді як Мишньов та Дришлюк складатимуть опорну зону, а Жуніньйо гратиме ліворуч в атаці.
Полісся: Кудрик — Смоляков, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко — Таллес Коста, Кушніренко — Петряк, Мустафаєв, Назаренко — Фортюне.
Запасні: Бойко, Поспєлов, Грицук, Ндукве, Кравченко, Кравець, Крамар, Чечер, Раско, Луїфер.
Запасні: Турбаєвський, Набит, Задорожний, Хахльов, Головкін, Слесар, Жан Клод, Бугай, Ндур, Башич, Мічін, Горбач.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Мишньов, Дришлюк — Антюх, Яцик, Жуніньйо — Герреро.
Гра Полісся — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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