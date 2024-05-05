Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.

Донецький Шахтар та одеський Чорноморець зіграють у рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий берег.

Маріно Пушич, у порівнянні з перемогою над "моряками" посеред тижня (4:1), залучив до стартового складу Ракіцького до центру оборони.

Роман Григорчук, у свою чергу, той самий перелік виконавців.

Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Криськів — Зубков, Марлон, Судаков, Кевін — Сікан.

Запасні: Рудько, Траоре, Лемкін, Степаненко, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Бондаренко, Педріньйо, Міроші, Назарина, Невертон.



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бойчук, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян, Штогрін.

Запасні: Вічний, Білик, Ситников, Гучек, Кузик, Голуб, Альваренга, Арсич, Зе, Присяжнюк, Огіря, Ієде.



Гра Шахтар — Чорноморець почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.