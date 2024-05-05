Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 травня 2024 року.
Шахтар - Чорноморець, фото: УПЛ
05 травня 2024, 21:57
Шахтар утретє за сезон спокійно розібрався з Чорноморцем.
Команда Маріно Пушича підійшла до вирішального матчу сезону проти київського Динамо без зайвих утрат очок.
Огляд матчу:
Шахтар — Чорноморець 3:0
Голи: Судаков, 19, Сікан, 22, Кевін, 56 (пен.)
Шахтар: Різник — Конопля, Ракіцький, Матвієнко, Азарові — Криськів (Назарина, 82) — Зубков (Швед, 75), Марлон (Степаненко, 75), Судаков, Кевін (Невертон, 75) — Сікан (Егіналду, 68).
Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк (Гучек, 63), Єрмаков, Брагару — Бойчук, Васильєв (Присяжнюк, 79), Шпорн — Бадібанга (Альваренга, 57), Авагімян (Ієде, 63), Штогрін.
Попередження: Зубков — Салюк.