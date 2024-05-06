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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Колосом.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги київське Динамо на власному полі розгромило ковалівський Колос.

Динамо — Колос 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Назар Волошин прокоментував виступ власної команди.

"Тренери зробили акцент на певних речах, підказали як краще діяти в атаці та приділили увагу пресингу при втраті м’яча. У підсумку ми змогли додати після перерви та пішла вже зовсім інша гра.

Через тактичні нюанси я грав і в центрі нападу, і правого, і лівого вінгера. Але справа не у конкретній позиції, а у тому, як грає команда, як ми шукаємо вільні зони, як рухаються гравці кожної ланки. Мені подобалося те, що ми бачили у другому таймі, позиція була не важливою у цьому випадку.

Гол Буяльського? Віталій це дуже розумний гравець, він відчуває момент, коли потрібно пропустити м'яч, а коли зіграти самому. У принципі, я завжди готовий до його нестандартних рішень, тому і цього разу чекав, що він зіграє найбільш ефективно у тому моменті. Вийшло саме так.

Ми провели сильний другий тайм, це був якісний футбол, але головне, що він був ефективний з точки зору створення та реалізації гольових моментів. Я дуже щасливий, що ми змогли після перерви порадувати наших фанатів.

У принципі, ми вивчали суперника на основі попередніх матчів, але, звичайно, що тренерський штаб зробив певні корективи щодо цього з урахуванням зміни наставника у Колосу. Наші тренери зробили акцент на певних моментах, що й принесло нам результат", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.