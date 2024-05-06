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Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Колосом.

Напередодні київське Динамо в рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги на власному полі розгромило ковалівський Колос.

Динамо — Колос 5:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник та капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський прокоментував виступ власної команди.

"У першому таймі ми зовсім не знали, як наші суперники гратимуть, тому що в них змінився тренер. Десь не перебудувались, у суперника виходило виходити з оборони, а у нас не завжди виходило їх накривати. Після першого тайму ми вже змінили тактику.

У тому моменті в першому таймі, на мою думку, Коля Шапаренко був у кращій позиції, прямо перед воротами, і я хотів йому в ногу віддати передачу, аби він в один дотик завдав удару. Але він вже пробіг, і мені не вдалось точно віддати на нього. Оскільки не вдалось, значить це рішення було неправильним.

Момент із голом? Назар Волошин поки замахнувся, то я вже пробив. Поки він думав, я вже забив. Насправді, я сказав йому, що вдарю, і він залишив м’яч.

Шахтар? У нас щойно завершилась ця гра. Попереду ще тренування, теоретичні заняття, на яких ми будемо розглядати сьогоднішню гру та готуватися до матчу з Шахтарем.

Звісно, за присутності вболівальників дуже приємно грати. Ми дуже вдячні, стараємось на футбольному полі не підводити їх. До того ж вони прийшли на матч сьогодні у таке свято, коли вони напевно хотіли би побути дома, із батьками, із дітьми. За це їм від нас подвійна подяка", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в донецького Шахтаря.