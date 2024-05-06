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Півзахисник Кривбасу поділився очікуваннями від дербі проти Дніпра-1.

У двадцять сьомому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас проведе гостьове дербі Січеславщини проти дніпровського Дніпра-1.

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Півзахисник "червоно-білих" Дмитро Хомченовський перед грою розповів про власні очкування від протистояння.

"Для Кривбасу кожен поєдинок в УПЛ є принциповим. Ми рухаємось до своєї мети, хочемо перемагати в кожному матчі. Тому не ділимо суперників на принципових чи непринципових. Треба набирати три очки проти будь-якого опонента.

Усі ми інколи трохи заглядаємо в таблицю, тому для нас цей матч — дуже важливий. Будемо грати тільки на перемогу. У суперника непогана команда, тому гра обіцяє бути дуже цікавою", — заявив український виконавець.

Матч Дніпро-1 — Кривбас відбудеться 6 травня, о 13:00.