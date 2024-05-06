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Півзахисник Кривбасу поділився очікуваннями від дербі проти Дніпра-1.

Криворізький Кривбас у двадцять сьомому турі української Прем’єр-ліги проведе гостьове дербі Січеславщини проти дніпровського Дніпра-1.

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Півзахисник "червоно-білих" Дмитро Хомченовський перед грою розповів про власні очкування від протистояння.

"Перемога над Металістом 1925 принесла команді гарний настрій. Проте попереду в нас ще чотири останні матчі, які ми повинні провести дуже добре. Необхідно забути про попередній матч та сфокусуватися на майбутніх зустрічах.

Авжеж дербі проти Дніпра-1 для нас є принциповим поєдинком. Кожна гра важлива, але це буде особлива гра для нас, такі матчі завжди хвилюючі. Тож ми вирушимо до Дніпра і зробимо все можливе, щоб перемогти.

Я не думаю, що невдала серія Дніпра-1 має на щось впливати. Коли ідеться про дербі, то ти не думаєш про попередні невдалі матчі. Дербі — це завжди складна гра для обох команд. Тож ми не повинні звертати увагу на попередні матчі дніпрян. Наше завдання — поїхати, викластись на сто відсотків та йти до перемоги.

Розумію, що Дніпро-1 — гідна команда, там є сильні гравці, але я не так багато знаю про них. Наразі всі ці дні ми аналізуємо та розбираємо суперника. Уже після його вивчення ми будемо знати про Дніпро-1 більше ігрових деталей.

Я вважаю, це всім зрозуміло, що може нам дати результат цієї гри: якщо ми виграємо, то будемо більш впевнені у боротьбі за "бронзу". Так що дійсно, це — одна з вирішальних битв.

Але наразі кожна гра важлива. Ми зробимо усе, що можна, щоб після 30 туру у Кривбасу був гідний результат в таблиці", — заявив руандійський виконавець.

Матч Дніпро-1 — Кривбас відбудеться 6 травня, о 13:00.