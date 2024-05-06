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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та криворізький Кривбас.

Дніпровський Дніпро-1 та криворізький Кривбас зіграють поміж собою в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Максимов, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Мірошніченка на правий фланг оборони, тоді як Гаджиєв гратиме над ним у атаці, а Ківінда розташується на вістрі нападу.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (3:0), використав із перших хвилин Кожушка на вістрі атаки.

Дніпро-1: Волинець — Мірошніченко, Адамюк, Сваток, Пасіч — Бабенко, Рубчинський — Гаджиєв, Лєднєв, Очеретько — Ківінда.

Запасні: Кінарейкін, Крапивцов, Авраменко, Третьяков, Горбунов, Когут, Мельниченко, Танчик, Хан, Філіппов.



Кривбас: Маханьков — Бандейра, Сантіні, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Задерака — Кожушко.

Запасні: Хома, Омельченко, Бескоровайний, Вілівальд, Понєдєльнік, Рябов, Татарков, Твердохліб, Соса, Блізніченко, По, Дебелко.



Гра Дніпро-1 — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.