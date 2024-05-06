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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та закарпатський Минай.

Рівненський Верес та закарпатський Минай зіграють у рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Олег Шандрук, після поразки від київського Динамо (0:3), залучив до стартового складу Курка в центрі оборони, тоді як Кучеров повернеться до опорної зони, а Дахновський та Яго гратимуть під нападником.

Желько Любенович, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кучеров, Кльоц — Дахновський, Яго, Шарай — Гайдучик.

Запасні: Когут, Жуліо Сезар, Мельник, Шевченко, Банада, Кухарук, Морозко, Шастал, Годя, Мрвальєвич, Шестаков, Кучеренко.



Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Кисіль — Дмитрук, Семотюк, Петько, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Нємчанінов, Вітенчук, Гунічев, Воробчак, Корнійчук, Тищук, К. Попов, Демиденко, Матюшенко, Прокопчук.



Гра Верес — Минай почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.