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Півзахисник Миная прокоментував поразку від Вересу.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги закарпатський Минай поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі.

Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "лисів" Владислав Вакула прокоментував виступ власної команди.

"Другий наш поєдинок, у якому судить цей арбітр… Прошу перевірити його на профпридатність, передивитись його компетентність. Два матчі — два суперечливих епізоди.

Прикро програвати, бо приїхали за позитивним результатом. Але для нас боротьба продовжується — у нас ще три зустрічі попереду.

У моменті з голом всі хлопці допрацювали до кінця і забили. Можливо, ми десь розслабились, чи що. Але глибоко сіли — пропустили.

На другий тайм ніби налаштувались, непогано розпочали, проте результат на табло. Намагались виправити помилки, на які нам указав Желько Любенович, але знову таки — результат на табло. Ми продовжимо боротись", — заявив український виконавець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у полтавської Ворскли.