Півзахисник Миная прокоментував поразку від Вересу.
Владислав Вакула, фото ФК Минай
08 травня 2024, 11:10
У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги закарпатський Минай поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі.
Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "лисів" Владислав Вакула прокоментував виступ власної команди.
"Другий наш поєдинок, у якому судить цей арбітр… Прошу перевірити його на профпридатність, передивитись його компетентність. Два матчі — два суперечливих епізоди.
Прикро програвати, бо приїхали за позитивним результатом. Але для нас боротьба продовжується — у нас ще три зустрічі попереду.
У моменті з голом всі хлопці допрацювали до кінця і забили. Можливо, ми десь розслабились, чи що. Але глибоко сіли — пропустили.
На другий тайм ніби налаштувались, непогано розпочали, проте результат на табло. Намагались виправити помилки, на які нам указав Желько Любенович, але знову таки — результат на табло. Ми продовжимо боротись", — заявив український виконавець.
У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у полтавської Ворскли.