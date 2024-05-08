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Керманич Вересу прокоментував перемогу над Минаєм.

У рамках двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги рівненський Верес обіграв закарпатський Минай у домашньому матчі.

Верес — Минай 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Мій 150 матч в УПЛ? Я ніколи цю статистику не вів. Але ця перемога для нас дуже важлива. Ми розуміли, що це один із ключових матчів сезону. Удалий результат сьогодні залишав нам більше шансів на позитивний підсумок боротьби за місце в УПЛ.

Звичайно, ми радіємо цій перемозі. Тому, вітаю керівництво клубу, гравців і вболівальників.

Швидкий пропущений гол? Ми дуже непогано почали і до цієї п’ятої хвилини вже могли навіть забити. Пропущений гол був для нас шоком. Але хлопці — молодці. Вони одразу взялися за справу й почали виправляти ситуацію. За це їм подяка.

У перерві було відчуття, що ми можемо дотиснути суперника. По першому тайму ми розуміли, що маємо перевагу. Просто не забили свої моменти.

Другий тайм ми почали не дуже вдало. Хвилин десять була рівна гра, були моменти в Минаю. А щодо перерви — то ми завжди обмінюємось думками. У фазі оборони, у фазі атаки. Спортивний директор Юрій Габовда завжди долучається до цього обговорення.

У нас рівний колектив. І я завжди це кажу. У перших весняних турах був один кістяк. Зараз — інший. Бо боротьба за виживання — це стрес. Не всі гравці можуть з цим якісно впоратись. Плюс, матчі з Динамо і Рухом дали нам матеріал для роздумів. Ми багато вагались і обирали саме певні якості, важливі у грі конкретно проти Минаю.

Думаю, із Миколою Гайдучиком усе добре. Він молодчина, боровся у кожному епізоді. Марко Мрвальєвич уже тренувався в загальній групі. Ми поступово підпускаємо його. Дениса Янакова в передігровому тренуванні вже також використовували. Сподіваємося, у грі проти Зорі зможемо покладатись на всіх гравців", — заявив український фахівець.

У наступному турі закарпатський Минай зіграє в гостях у полтавської Ворскли.