Україна

Представник Шахтаря розповів про неймовірний ажіотаж.

У матчі двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги поміж донецьким Шахтарем та київським Динамо, можливо, буде визначено долю чемпіонського титулу.

Відставання "біло-синіх" від "гірників" у турнірній таблиці наразі складає чотири очки за рівної кількості матчів для обох команд.

За кілька днів до Класичного протистояння комерційний директор Шахтаря Дмитро Кириленко прокоментував ситуацію з квитками на цю гру.

"Ажіотаж навколо суботнього матчу Шахтар — Динамо просто неймовірний. За перші чотири хвилини вільного продажу було реалізовано всі доступні квитки.

Ключові матчі, де вирішується доля чемпіонства між Шахтарем і Динамо, трапляються рідко. Останній такий відбувся 14 років тому, коли 5 травня 2010-го ми обіграли киян на Донбас Арені з рахунком 1:0.

То було перше чемпіонство Шахтаря, здобуте на новому стадіоні. Тому зараз зацікавленість до класико є настільки високою.

Упевнений, якби була можливість грати без обмежень для вболівальників, то де б ми не грали, у Донецьку, Львові чи Києві, на стадіоні був би аншлаг", — заявив функціонер "гірників".

Нагадаємо, що перед початком другої частини сезону Арені Львів виділили квоту в 500 уболівальників.

Додаткові квитки поза загальним продажем Шахтар реалізовує за форматом благодійного аукціону — наразі їхня вартість досягла 1 100 грн за категорію Standard та 3 500 грн за категорію VIP відповідно. Усі виручені кошти буде спрямовано на доброчинні проєкти клубу.

Матч Шахтар — Динамо Київ відбудеться 11 травня, о 18:00.