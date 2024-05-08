Україна

УАФ прокоментувала спірні епізоди у матчах минулого туру УПЛ.

Комітет арбітрів УАФ спільно з консультантом з арбітражу Ніколою Ріццолі пояснив окремі ігрові епізоди матчів 27 УПЛ.

Металіст 1925 — Ворскла. Арбітр — Михайло Райда. 77 хв.

Рішення польового арбітра — продовжити гру без ДС.

Рішення після ПНП — пенальті без ДС.

Правильне рішення — продовжити гру без ДС.

Обґрунтування: гравець №95 (Ворскла) торкається м'яча рукою після удару суперника №19 (Металіст 1925), який перебуває перед ним, та робить це дуже несподівано і при цьому змінює траєкторію польоту м'яча. Рука розташовується близько до тулуба (також зігнута) і не відставлена для його збільшення. Рішення польового арбітра продовжувати гру і не карати гравця за гру рукою було правильним.

На жаль, у цьому випадку аналіз ВАА є некоректним, адже він зосереджується лише на контакті руки з м'ячем, не перевіряючи, як незадовго до цього м'яча торкнувся суперник, що змінило траєкторію і зробило його політ несподіваним для опонента. Із цієї причини було рекомендовано ПНП, за якого не підкреслюється та не розглядається відхилення польоту м’яча від суперника (№19), тому остаточне рішення польового арбітра також було невірним.

Оболонь — ЛНЗ. Арбітр — Дмитро Кубряк. 90+2 хв.

Рішення польового арбітра — продовжити гру без ДС.

Правильне рішення — продовжити гру без ДС.

Обґрунтування: гравець №34 (ЛНЗ) після вибивання м'яча головою потрапляє сам собі в руку, яка перебуває у витягнутому положенні. У цьому випадку згідно з правилами гри такий контакт м’яча та руки не підлягає покаранню, тому арбітр мав усі підстави не карати за цей контакт м'яча з рукою, незважаючи на те, що вона була витягнута. Саме тому ВАА обмежився здійсненням мовчазної перевірки.

Полісся — Зоря. Арбітр — Володимир Новохатній. 36 хв.

Рішення польового арбітра — штрафний удар + жовта картка.

Правильне рішення — штрафний удар + жовта картка.

Обґрунтування: гравець №5 (Зоря), намагаючись зберегти м'яч, виставляє ліву руку й неприродньо відводить її за плечі, завдаючи удару по обличчю супернику №37 (Полісся). Така дія розцінюється як фол у нерозважливій манері й має бути покарана жовтою карткою. Ми пам'ятаємо, що арбітр повинен дбати про безпеку гравців, і правила вимагають звертати особливу увагу на неправомірне використання рук, коли вони спрямовані в обличчя суперника.

Саме тому ВАА повинен був здійснити мовчазну перевірку (пам'ятаймо, що жовта картка поза протоколом, тому ВАА не може втручатися навіть у випадку винесення другої жовтої картки, після якої виноситься червона картка).

90+3 хв.

Рішення польового арбітра — штрафний удар без ДС.

Правильне рішення — штрафний удар + жовта картка.

Обґрунтування: гравець №31 (Полісся) наступає на ногу супернику №47 (Зоря) у спробі вибити м'яч. Цей запізнілий рух (наступ) є нерозважливим фолом, за який гравець повинен отримати попередження (друге в матчі). ВАА не може втручатися, оскільки це ситуація з жовтою карткою, що не підпадає під дію протоколу.

Шахтар — Чорноморець. Арбітр — Анастасія Романюк. 53 хв.

Рішення польового арбітра — пенальті без ДС.

Правильне рішення — пенальті без ДС.

Обґрунтування: Воротар №1 (Чорноморець), намагаючись вибити м'яч у гравця №14 (Шахтар), запізнюється і збиває суперника, що призводить до призначення очевидного пенальті. Невдала спроба вибити м'яч призводить до порушення правил у штрафній площі, тому в таких випадках жовта картка за порушення правил не виноситься. Саме тому ВАА здійснив мовчазну перевірку.

Верес — Минай. Арбітр — Ігор Пасхал. 67 хв.

Рішення польового арбітра — штрафний удар без ДС.

Правильне рішення — штрафний удар + червона картка за ЗОГМ (зрив очевидної гольової можливості).

Обґрунтування: гравець №4 (Минай) зриває очевидну гольову можливість (ЗОГМ) для команди суперника, за що мав би бути призначений штрафний удар за гру рукою і винесена червона картка.

Фактично в цій ситуації наявні всі чотири критерії для визначення ситуації ЗОГМ: 1) місце порушення; 2) напрямок розвитку атаки до воріт; 3) кількість та позиція захисників; 4) володіння м'ячем. Останній пункт має невеликий простір для дискусії, оскільки без гри рукою м'яч пройшов би повз захисника, залишившись під контролем гравця №88, або потрапив би до його партнера по команді, який легко зміг би пробити по воротах.

З вищезазначених причин ВАА мав би порекомендувати ПНП, що давало б польовому арбітру можливість краще переглянути ситуацію та оцінити всі чотири критерії ЗОГМ.

83 хв.

Рішення польового арбітра — продовження гри без ДС.

Рішення після ПНП — пенальті без ДС.

Правильне рішення — продовження гри без ДС.

Обґрунтування: гравець №4 (Минай) бореться із суперником №99 (Верес) за м'яч, вистрибуючи, щоб вибити м'яч головою. Під час боротьби гравці втрачають рівновагу, тому коли вони падають на ігрове поле, їхні руки неминуче піднімаються, навіть якщо вони роз'єднані, намагаючись відновити втрачену рівновагу. Це частина природніх рухів, тому контакт між рукою і м'ячем не повинен розглядатися як порушення, оскільки він є абсолютно випадковим. Арбітр спочатку вчинив правильно, дозволивши продовжити гру.

З причин, описаних вище, ми не розглядаємо можливість ПНП у цьому випадку. Рука значно відведена від тулуба, і це підштовхнуло ВАА рекомендувати ПНП, але немає ніяких підстав, які б визначали рішення про вибивання м'яча як навмисну дію/порушення, як пояснювалося раніше. Тим не менш, оскільки ми говоримо про спірну ситуацію, ми не очікуємо втручання ВАА, навіть якщо польовий арбітр призначить пенальті.

Раніше повідомлялося, що Рух попросив замінити арбітра Шандора у матчі з Оболонню.