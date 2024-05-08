Україна

Причиною є те, що Олександр Шандор зі Львова.

Рух на своєму офіційному сайті оголосив, що звернувся до Комітету арбітрів УАФ із проханням замінити головного арбітра Олександра Шандора у майбутньому матчі 28 туру УПЛ проти Оболоні.

Причиною такого рішення є те, що Шандор представляє місто Львів, що може чинити зайвий тиск як на арбітра, так і на команди.

Після 27 турів Рух набрав 45 очок і посідає п'яте місце в УПЛ, а в Оболоні 25 балів та 13 рядок у зоні перехідних матчів.

Нагадаємо, матч Оболонь — Рух відбудеться 11 травня о 15:30 за Києвом.