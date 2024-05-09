Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 травня 2024 року.
Колос - Зоря, фото УПЛ
09 травня 2024, 18:53
У перенесеному матчі 15 туру УПЛ Колос приймав Зорю і зазнав мінімальної поразки.
Гості відкрили рахунок у поєдинку завдяки голу Герреро у першому таймі. Протягом другої половини зустрічі порадувати глядачів голами команди не зуміли, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну виїзну звитягу Зорі. Колос продовжив свою домашню серію без перемог у чемпіонаті до шести протистоянь.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Зоря у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:
Колос — Зоря 0:1
Гол: Герреро, 23
Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков — Велетень (Ільїн, 46), Рангел (Паулаускас, 68), Топалов.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Хахльов (Мічін, 82), Жуніньйо (Бугай, 63, Горбач, 90+3), Мишньов — Антюх, Герреро (Ндур, 90+3), Кирюханцев.
Попередження: Герреро