Україна
09 травня 2024, 18:03
Зоря здобула мінімальну перемогу над Колосом
Команда з Юрієм Ковалем на чолі здобула першу перемогу на виїзді в 43 матчах.
Колос — Зоря, фото УПЛ
09 травня 2024, 18:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Зоря 0:1
Гол: Герреро, 23
Колос: Фесюн — Чорноморець, Бондаренко, Бурда — Ємець, Оріховський, Демченко, Цуріков — Велетень (Ільїн, 46), Рангел (Паулаускас, 68), Топалов.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Хахльов (Мічін, 82), Жуніньйо (Бугай, 63, Горбач, 90+3), Мишньов — Антюх, Герреро (Ндур, 90+3), Кирюханцев.
Попередження: Герреро