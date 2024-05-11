Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та закарпатський Минай.

Полтавська Ворскла та закарпатський Минай зіграють на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Сергій Долганський, після поразки від харківського Металіста 1925 (2:3), залучив до стартового складу Павлюка в центрі оборони, тоді як Скляр повернеться до опорної зони, а Глущенко та Мякушко гратимуть під нападником.

Желько Любенович, на тлі поразки від рівненського Вересу (1:3), використав із перших хвилин Прокопчука в трійці центральних захисників, тоді як Вітенчук повернеться до центру поля.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр, Сіссоко — Кане, Глущенко, Мякушко — Степанюк.

Запасні: Домолега, Єрмолов, Корнієнко, Ковталюк, Челядін, Нестеренко, Феліпе, Хрипчук, Толі, Рамірес.



Минай: Кемкін — Скиба, Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько, Ременяк — Кораблін, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Кисіль, Семотюк, Гунічев, Воробчак, Корнійчук, Нємчанінов, К. Попов, Демиденко, Тищук, Матюшенко.



Гра Ворскла — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.