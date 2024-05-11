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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та львівський Рух.

Київська Оболонь та львівський Рух зіграють поміж собою на Оболонь-Арені в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після перемоги над черкаським ЛНЗ (1:0), залучив до стартового складу Косовського на правий фланг півзахисту.

Віталій Пономарьов, на тлі нічиєї проти Олександрії (2:2), використав із перших хвилин Холода та Слюсара до центру оборони, тоді як Плюман зіграє ліворуч в атаці.

Оболонь: Кичак — Чернов, Карась, Дубко, Осман — Косовський, Черненко, Мединський, Грисьо — Краснопір, Тарануха.

Запасні: Рибка, Марченко, Нагієв, Вовкун, Слободян, Груша, Запорожець, Вишневський, Лях, Лящук, Чорний.



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Слюсар, Роман — Таллес, Підгурський, Пастух — Квасниця, Карабін, Плюман.

Запасні: Герета, Кітела, Лях, Столярчук, Притула, Федор, Непейпієв, Клайвер, Теслюк, Руніч.



Гра Оболонь — Рух почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.