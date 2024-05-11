Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 травня 2024 року.

У рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь зіграла в нульову нічию з львівським Рухом.

Протягом цього протистояння команди не змогли реалізувати бодай один момент, тому голів ми не побачили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Рух у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Оболонь — Рух 0:0



Оболонь: Кичак — Косовський, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Суханов, 65), Черненко, Мединський, Грисьо (Нагієв, 84) — Краснопір, Тарануха (Вишневський, 71).



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Слюсар, Роман — Таллес (Федор, 70), Підгурський, Пастух — Квасниця (Непейпієв, 70), Карабін (Теслюк, 34, Притула, 76), Плюман (Руніч, 46).



Попередження: Косовський — Холод, Теслюк, Слюсар, Роман