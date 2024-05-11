Україна

Оболонь та Рух не потішили голами

У матчі, у якому кожній із команд потрібно було перемагати, на перший план вийшла суто боротьба.

Оболонь — Рух, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Оболонь — Рух 0:0



Оболонь: Кичак — Косовський, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Суханов, 65), Черненко, Мединський, Грисьо (Нагієв, 84) — Краснопір, Тарануха (Вишневський, 71).



Рух: Ледвій — Сич, Холод, Слюсар, Роман — Таллес (Федор, 70), Підгурський, Пастух — Квасниця (Непейпієв, 70), Карабін (Теслюк, 34, Притула, 76), Плюман (Руніч, 46).



Попередження: Косовський — Холод, Теслюк, Слюсар, Роман