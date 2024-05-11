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Оболонь — Рух 0:0

Оболонь: Кичак — Косовський, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Суханов, 65), Черненко, Мединський, Грисьо (Нагієв, 84) — Краснопір, Тарануха (Вишневський, 71).

Рух: Ледвій — Сич, Холод, Слюсар, Роман — Таллес (Федор, 70), Підгурський, Пастух — Квасниця (Непейпієв, 70), Карабін (Теслюк, 34, Притула, 76), Плюман (Руніч, 46).

Попередження: Косовський — Холод, Теслюк, Слюсар, Роман