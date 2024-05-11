Україна

Для клубу з Донецька це 15-й подібний титул.

Мінімальна звитяга над київським Динамо (1:0) дозволила донецькому Шахтарю достроково виграти українську Прем'єр-лігу-2023/24.

У матчі з киянами на Арені Львів вирішальним голом відзначився півзахисник "гірників" Георгій Судаков. Він реалізував пенальті на 33-й хвилині протистояння.

За 2 тури до кінця сезону колектив Маріно Пушича відірвався від Динамо на 7 залікових балів, що математично унеможливлює втрату Шахтарем першої сходинки турнірної таблиці.

Зазначимо, що для донецького клубу це 15-те, а також друге поспіль чемпіонство в Україні.