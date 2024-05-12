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Керманич Руху прокоментував нічию проти Оболоні.

Львівський Рух у раках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київської Оболоні на її полі.

Оболонь — Рух 0:0 Відео моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Обом командам сьогодні потрібна була перемога попри те, що Рух та Оболонь вирішують різні завдання. Нам не все сьогодні вдалось для цього зробити.

Треба розуміти, що наразі Рух ще на стадії становлення і ми говоримо про це протягом всього сезону. Наша мета лишається такою ж, як і була — створення конкурентоздатної команди.

Ми бачимо, що зараз останні тури і в Руху є шанс поборотись за єврокубки, але команда не завжди демонструє психологічну готовність до цього. Ці хлопці мають отримати досвід, тому я не хочу, аби створювався тиск на нашу молодь, адже в нас було завдання з початку чемпіонату — створити боєздатний колектив і щоб команда грала у якісний футбол.

Оболонь грає в силовий футбол і до цього були готовими не всі наші гравці. Це молоді хлопці і їм потрібно мужніти та вміти грати в єдиноборствах та вигравати їх.

На рівні УПЛ є різні матчі, в тому числі й з великою кількістю боротьби, тож треба вміти адаптуватись й до таких умов. Мені сподобалась гра нашого суперника і хочу побажати Оболоні, щоб вони залишились у Прем’єр-лізі, адже ця команда б’ється віддає всі сили у кожному поєдинку.

Щодо Карабіна, то він сам попросив заміну. Ярослав отримав удар по голові під час матчу і зараз його будуть обстежувати лікарі. Також сьогодні були відсутні Слюбик та Дідик, які весь чемпіонат були основними центральними захисниками.

Коли один центральний захисник випадає, то це проблема, а коли двоє — звісно це відчувалось. Але я задоволений тим, як сьогодні відіграли Холод та Слюсар. Денис не грав цілий рік, але сьогодні провів якісний матч.

У перерві я сказав хлопцям що треба заспокоїтись і вони повинні з першої й до останньої хвилини викладатись на повну попри те, як складається гра. Не завжди вдається диктувати свої умови на полі, але потрібно мати характер, щоб переломити хід гри.

Це стосується як команди загалом, так і кожного футболіста окремо. Також були певні корективи у нашій тактиці.

У нас було мало гостроти в атаці, тож в другому таймі ми дещо покращили свою гру. У Руху було кілька моментів і ми почали діяти гостріше, але це був не найкращий наш матч", — заявив український фахівець.

У наступному тур львівський Рух прийматиме одеський Чорноморець.