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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Оболоні.

У раках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух зіграв унічию проти київської Оболоні на її полі.

Оболонь — Рух 0:0 Відео моментів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "жовто-чорних" Денис Підгурський прокоментував виступ власної команди.

"Важкий поєдинок, де було багато боротьби та мало моментів. Кожна команда хотіла сьогодні перемогти, адже і нам, і Оболоні потрібно було заробляти очки, але обидві команди їх втратили.

Третю гру поспіль Рух провалює перший тайм. Не знаю в чому причина, мабуть, дається взнаки вік команди та відсутність досвіду. Також ми звертаємо увагу на турнірну таблицю і це створює додатковий тиск на команду.

Уже у другому таймі Рух виглядав краще, але підсумковий результат говорить про те, що цього недостатньо.

У перерві була емоційна розмова. Тренерський штаб вказав гравцям на їхні помилки, показали де ми програвали підбір м’яча. У другій половині матчу ми дещо перебудували свою гру, адже з перших хвилин Рух грав не так, як завжди.

Також не вистачило фарту, коли пробив у стійку в другому таймі. Укотре не пощастило забити після стандарту. Сподіваюсь, наші старання будуть не даремними і ми зможемо компенсувати ці втрати у тих матчах, що в нас залишились.

Команда хвилюється за результат і через це грає не у свій звичний футбол. Зараз нам не вдається грати так, як ми це робили протягом всього сезону. Нам треба виправити цю ситуацію і постаратись здобути позитивний результат у поєдинках з Чорноморцем та Динамо", — заявив український виконавець.

У наступному тур львівський Рух прийматиме одеський Чорноморець.