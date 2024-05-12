Україна

Керманич Ворскли прокоментував поразку від Миная.

Полтавська Ворскла напередодні поступилась на власному полі закарпатському Минаю в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Минай 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "зелено-білих" Сергій Долганський прокоментував виступ власної команди.

"Для мене це просто як страшний сон. Навіть не знаю, як це можна аналізувати і що тут коментувати. Команда, яка була на полі до повітряної тривоги, і та, яка вийшла після, — це зовсім інші команди. Це тільки у головах, у настрої.

Скільки помилок було до цього, саме з налаштуванням на гру, я не розумію, навіщо ці помилки повторювати. Треба думати, як із цим боротись.

Сьогодні проблема була не лише у лінії захисту. Голи у твої ворота приходять не звідти. Захист починається з нападу і далі серія помилок. Там не допрацювали, там не допрацювали…

Команда після тривоги почала програвати боротьбу. Це про бажання і про настрій. Одна річ, коли ти граєш на максимум, і зовсім інша — коли ти гадаєш, що виграєш 2:0 і вже все зроблено.

Ми багато разів індивідуально спілкувалися з футболістами. Але, коли ми говоримо, — це просто слова. Оцінюють людей за їх діями, а дії ви сьогодні бачили. Результат на табло.

Глущенко? Антон молодий гравець, який має кваліфікацію і якості для того, щоб вирости в дуже гарного футболіста. Сьогодні він показав, що вміє приймати рішення, будувати атаки й діяти конструктивно. На жаль, його поки не вистачає на всю гру, але при якісній роботі з ним, Антон виросте в дуже хорошого гравця.

Цю гру не можна назвати репетицією перед Шахтарем. У "гірників" зовсім інші характеристики й інші кваліфікація. У Рівному буде зовсім інша гра", — заявив український фахівець.

У наступному турі закарпатський Минай прийматиме ковалівський Колос.