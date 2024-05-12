Україна

Керманич Минаю прокоментував перемогу над Ворсклою.

Напередодні закарпатський Минай видав шокуючий камбек на полі полтавської Ворскли в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Минай 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "лисів" Желько Любенович прокоментував виступ власної команди.

"Я вітаю свою команду з перемогою. Вони показали, що вони справжні мужики. Навіть за рахунку 0:2, коли здавалось, що Ворскла все тримає у своїх руках, футболісти змогли все змінити й не лише відігратися, а й вирвати перемогу.

У нас ще є шанс залишитися в УПЛ і я говорив, що ми будемо битись до останнього. Хлопці сьогодні це показали, й у двох турах, що залишились, буде так само.

Я їм сказав щоб нічого не міняли й грали у такий же футбол, як і до рахунку 0:2. Єдине, що попросив старатись ще більше пресингувати. Хлопці після тривоги зібрались і билися до останнього. Усі розуміли, що це — вирішальна гра у боротьбі за виживання.

Коли я тільки прийшов в команду, керівництво поставило завдання в першу чергу розвивати молодих футболістів, і в другу — залишитись в УПЛ, адже у нас тоді було лише шість очок. Я ж навпаки сказав, гравцям що на першому місці — залишитись в елітному дивізіоні, а на другому — розвиток молоді.

Ми встигли зробити так, що у нас ще є шанс не вилетіти й молоді футболісти також отримують свої шанси й зараз їх реалізують.

Інколи я поводжу себе так, як не варто. Зараз, після такого матчу, я не стримався. Але я дуже вдячний своїй команді за проявлений характер і за віру в те, що ми виграємо. Після 0:2 на виїзді з такою командою як Ворскла, це багато вартує.

Був дуже відкритий футбол, і Ворскла мала багато моментів, які не реалізувала. І звісно нам де в чому пощастило. А найбільше допоміг Кемкін — один з тих молодих футболістів, про яких я говорив", — заявив сербський фахівець.

У наступному турі закарпатський Минай прийматиме ковалівський Колос.