Керманич Минаю прокоментував перемогу над Ворсклою.
Желько Любенович, фото ФК Ворскла Полтава
12 травня 2024, 09:15
Напередодні закарпатський Минай видав шокуючий камбек на полі полтавської Ворскли в рамках двадцять восьмого туру української Прем’єр-ліги.
Ворскла — Минай 2:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "лисів" Желько Любенович прокоментував виступ власної команди.
"Я вітаю свою команду з перемогою. Вони показали, що вони справжні мужики. Навіть за рахунку 0:2, коли здавалось, що Ворскла все тримає у своїх руках, футболісти змогли все змінити й не лише відігратися, а й вирвати перемогу.
У нас ще є шанс залишитися в УПЛ і я говорив, що ми будемо битись до останнього. Хлопці сьогодні це показали, й у двох турах, що залишились, буде так само.
Я їм сказав щоб нічого не міняли й грали у такий же футбол, як і до рахунку 0:2. Єдине, що попросив старатись ще більше пресингувати. Хлопці після тривоги зібрались і билися до останнього. Усі розуміли, що це — вирішальна гра у боротьбі за виживання.
Коли я тільки прийшов в команду, керівництво поставило завдання в першу чергу розвивати молодих футболістів, і в другу — залишитись в УПЛ, адже у нас тоді було лише шість очок. Я ж навпаки сказав, гравцям що на першому місці — залишитись в елітному дивізіоні, а на другому — розвиток молоді.
Ми встигли зробити так, що у нас ще є шанс не вилетіти й молоді футболісти також отримують свої шанси й зараз їх реалізують.
Інколи я поводжу себе так, як не варто. Зараз, після такого матчу, я не стримався. Але я дуже вдячний своїй команді за проявлений характер і за віру в те, що ми виграємо. Після 0:2 на виїзді з такою командою як Ворскла, це багато вартує.
Був дуже відкритий футбол, і Ворскла мала багато моментів, які не реалізувала. І звісно нам де в чому пощастило. А найбільше допоміг Кемкін — один з тих молодих футболістів, про яких я говорив", — заявив сербський фахівець.
У наступному турі закарпатський Минай прийматиме ковалівський Колос.