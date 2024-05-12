Україна

Донецький Шахтар — чемпіон України сезону-2023/24.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував чемпіонську звитягу у матчі з київським Динамо (1:0).

"Я вже вигравав чемпіонат Нідерландів, але це чемпіонство особливе. Я дуже пишаюся цим. Я емоційна людина. Мені потрібно сказати кілька слів. По-перше, хочу подякувати своїй родині за підтримку, коли зробив вибір очолити Шахтар у складних обставинах. Хочу подякувати президенту клубу, керівництву, містеру Палкіну за вражаючу підтримку. Усі люди старанно працюють у клубі.

Також дякую моєму штату, їхнім родинам, вони також погодилися на ці складні умови. Особлива подяка гравцям. Для мене вони герої. Я хочу присвятити титул вболівальникам Шахтаря та всій Україні.

Це була складна гра з ментальної точки зору. Ми добре грали до голу, у нас були гольові моменти, але й гравці десь перестраховувалися, щоб не пропустити. Вони зробили свою роботу професійно", — сказав Пушич.

Наступний свій матч донецький Шахтар проведе 15-го травня, проти полтавської Ворскли у фіналі Кубка України.