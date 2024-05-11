Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 травня 2024 року.

У 28 турі УПЛ-2023/24 донецький Шахтар приймав київське Динамо на Арені Львів і здобув мінімальну звитягу.

Гол півзахисника "гірників" Георгія Судакова з пенальті у першому таймі зустрічі виявився вирішальним. Завдяки цій перемозі колектив Маріно Пушича достроково здобув чемпіонство, а також завдав Олександру Шовковському першої поразки в якості головного тренера киян, перервавши їхню 17-матчеву серію без поразок у чемпіонаті України.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Динамо у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Шахтар — Динамо Київ 1:0

Гол: Судаков, 33 (пен.)



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ракіцький, 71) — Криськів — Зубков (Егіналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Судаков (Марлон, 84), Кевін — Сікан (Траоре, 61).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 88) — Бражко — Волошин (Ярмоленко, 46), Шапаренко, Буяльський (Шепелєв, 77), Кабаєв (Пономаренко, 88) — Ванат.



Попередження: Судаков, Матвієнко, Конопля — Ярмоленко, Шапаренко

Егіналду (Шахтар) вилучений після свистка (неспортивна поведінка).